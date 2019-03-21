«Воронье» полнолуние дополнится уникальным явлением

В грядущую ночь на 21 марта у россиян появится возможность наблюдать мартовское полнолуние. В народе его часто называют «вороньим». Считается, что оно наступает в марте за час до рассвета. В этот момент начинают каркать вороны, которые как бы извещают своими криками о наступлении весны.

В этом году полнолуние совпадает с днем Весеннего равноденствия, когда солнце переваливает через экватор с южной стороны планеты на северную. Тогда день на северной половине становится длиннее ночи, а воздух начинает сильнее прогреваться. То есть весна практически вступает в свои права. В последний раз полнолуние в день весеннего равноденствия было в 2000 году, а в следующий раз его можно будет увидеть только в 2038 году.

Но помимо полнолуния в эту ночь можно будет увидеть еще и суперлуние. По словам астронома Павла Зайцева, которого цитирует Metro, Луна будет самой яркой и полной около в 8.43 по московскому времени. Поэтому в столице наблюдать это явление можно будет даже в случае небольшой облачности.

Случаи, когда новолуние и суперлуние совпадают до дня, бывают очень редко. Так что москвичам представится уникальная возможность сразу «убить двух зайцев».