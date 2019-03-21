Пять легковушек столкнулись в Москве: есть жертвы
Два автомобиля после столкновения отлетели в стоящие рядом три машины.
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В крупном ДТП в столице столкнулись пять легковых автомобилей. Инцидент произошел на улице Вавилова, 61 около 23.00.
Как сообщили «Звезде» в столичном управлении ГИБДД, два автомобиля после столкновения отлетели в стоящие рядом три машины.
В результате один человек погиб, еще один ранен - его госпитализировали в больницу. Сами машины получили механические повреждения.