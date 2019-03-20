Собчак и Богомолов впервые вместе вышли в свет

Церемония вручения международной музыкальной премии BraVo в области классической музыки в Большом театре 19 марта обернулась светской сенсацией. Несмотря на то, что в Москву специально для этого приехали голливудские звезды Хелен Миррен и Джон Траволта, внимание в какой-то момент перетянули на себя звезды российские.

На вечере впервые появились вместе телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. Фотографы тут же бросились снимать пару, которая таким образом впервые «официально» вышла в свет.

Напомним, совсем недавно в социальных сетях Ксении Собчак и ее мужа, Максима Виторгана, появились сообщения об их расставании. Супруги написали, что не собираются делить имущество и тем более общего сына Платона, которого продолжают растить вместе, как любящие родители.

Ранее в Сети и масс-медиа обсуждали драку между Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым, причиной которой, по всей видимости, была Ксения Собчак.