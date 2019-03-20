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Мужчина разделся до трусов и прогулялся по Третьяковке

Дарья Муромова
23:37 20.03.2019
Мужчина сначала стоял перед полотном «Христос в Гефсиманском саду», а потом прошелся по другим помещениям, после чего спокойно вышел из здания.
© Фото: julialapuridi, Instagram

Один из посетителей Третьяковской галереи в среду, 20 марта, разделся до нижнего белья в зале Михаила Врубеля.

Мужчина сначала стоял перед полотном «Христос в Гефсиманском саду», а потом прошелся по другим помещениям, после чего спокойно вышел из здания.

Белье на нем было телесного цвета, поэтому издалека казалось, будто мужчина обнажен. Теперь любителя нестандартных перфомансов разыскивает столичная полиция, пишет ТАСС.

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