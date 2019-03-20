Горячий чай может вызывать рак

Употребление горячего чая может вызывать развитие рака пищевода. К такому выводу пришла международная группа ученых, пронаблюдав за более чем 50 тысячами пациентов, пишет Eurek Alert.

Медики наблюдали за добровольцами от 40 до 75 лет в течение десяти лет. За это время было выявлено 317 случаев рака пищевода. Оказалось, что употребление горячего чая температурой выше 60 градусов в количестве более 700 мл в день повышает риск развития рака пищевода на 90 процентов. В свою очередь, употребление чая температурой ниже 60 градусов и менее 700 мл в день не дает такого эффекта.

Зная, что многие люди предпочитают употреблять чай, кофе или другие напитки горячими, медики советуют все же немного ждать, пока напитки остынут, прежде чем пить их. Это поможет избежать опасных последствий.