Курс доллара упал ниже 64 рублей

Рубль заметно укрепился на фоне решений Федеральной резервной системы США. На данный момент доллар стоит меньше 64 рублей.

По данным Московской биржи, курс доллара упал на 57 копеек. Курс евро снизился на 23 копейки. Обе валюты обновили свои минимумы по отношению к рублю с лета прошлого года.

Ослабление американской валюты связано с обновленными прогнозами по росту ВВП США, на фоне которых ФРС принял решение сохранить текущий уровень ключевой ставки. Так, американские экономисты понизили прогноз по росту ВВП на 2019 год с 2,3% до 2,1%, на 2020 год – с 2% до 1,9%.

Ранее стало известно, что вместе с валютным курсом меняется и стоимость нефти марки Brent. Так, майский фьючерс на топливо марки Brent подорожал до 67,28 доллара за баррель.