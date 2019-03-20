«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
Перевозчик сам стал инициатором отзыва лицензий.
© Фото: Leonid FaerbergTransport, Photo Images, Globallookpress
Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась летать на 67 направлениях. Это следует из документов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
Перевозчик самостоятельно отказался выполнять полеты по маршрутам из Санкт-Петербурга, Сочи, Волгограда, Новосибирска и ряда городов.
Также компания отозвала допуски на полеты по нескольким международным рейсам, в том числе в Казахстан, Грузию, Киргизию, Армению, Узбекистан и другие страны.
«Уральские авиалинии» собираются усовершенствовать и оптимизировать свою маршрутную сеть, а также увеличить эффективность работы авиакомпании. Кроме того, перевозчик не пользовался многими из отмененных маршрутов.