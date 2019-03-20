Боевики в течение суток обстреливали города в Сирии

В Идлибской зоне деэскалации боевики незаконных вооруженных формирований продолжают нарушать режим перемирия.

В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Калъат-Марза (два раза), Эр-Расиф, севернее Руайсет-Искандер, северо-западнее Руайсет-Искандер, севернее Икко (два раза), Абу-Али, Айн-эль-Кантра и Джабб-Эззаур провинции Латакия, северо-западных окрестностей (два раза) города Алеппо.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Маалула провинции Хомс, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2084 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3307,7 тонны.

В рамках реализации указа президента Сирийской Арабской Республики власти САР продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 19 марта 2019 года амнистировано 57 002 человека.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры. По состоянию на 19 марта 2019 года восстановлено 31 418 жилых домов, 147 медицинских и 835 образовательных учреждений. Отремонтировано 1021,2 километров автомобильных дорог.

В целях предотвращения гуманитарной катастрофы для добровольного и беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска «Джлеб», куда также направлены специально сформированные колонны автобусов.

Сирийским правительством гарантированы безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов, подготовлены центры временного проживания и размещения беженцев.

В связи с неспособностью американской стороны воспрепятствовать произволу незаконных вооруженных формирований в отношении беженцев, а также отсутствием у государственных и неправительственных структур возможности оказывать на системной основе гуманитарное содействие населению лагеря «Эр-Рукбан», эвакуация беженцев из лагеря остается единственным средством спасти более чем сорок тысяч человек от угрозы голода и эпидемий.