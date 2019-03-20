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Росгвардия и СК поздравили спасенного сирийского мальчика с Днем рожденья

Мария Осипова
22:14 20.03.2019
Осенью прошлого года ребенок пострадал во время подрыва минометного снаряда под Дамаском. В результате взрыва он лишился ноги, а голень второй оказалась тяжело ранена.

Офицеры Росгвардии и представители Следственного комитета РФ навестили находящихся на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии сирийского мальчика Ахмада Аль Иссу и его маму Кариму. Сотрудники и военнослужащие ведомств поздравили Ахмада с Днем рожденья. Мальчик получил тяжелое ранение в Сирии в результате взрыва в ноябре 2018 года и сейчас находится на лечении в России.

12-летие в стенах больницы, конечно, не так мечтал отметить день рождения Ахмад. Но те, кто помог сирийскому мальчику пережить тяжелейшее ранение, теперь делают все, чтобы хотя бы в этот день ребенок улыбался.

Мальчику подарили конструктор, сладости и огромный набор карандашей, фломастеров и красок. Ахмад очень любит рисовать, мама с гордостью приносит альбом, и он показывает, кого он изображает на бумаге чаще всего: тех, кому благодарен за спасение. А еще любит рисовать природу, но расстраивается, что почти за четыре месяца в России еще ни разу не вышел на улицу.

«Я хотел бы уже вернуться в Сирию. Но в Москву приеду учиться на врача, чтобы потом работать в Сирии», - говорит Ахмад.

Мать Карима, всегда рядом, здесь же, в палате. Показывает фотографии за день до трагедии. Сирийские дети уже научились жить и даже играть под взрывы и пулеметные очереди. Но, однажды футбол так увлек Ахмада и его друзей, что, когда побежали все вместе за укатившимися мячом, не заметили мину.

Один из друзей Ахмада погиб на месте, он сам лишился ноги, вторая - была серьезно повреждена. В Сирии местные врачи помочь вряд ли бы смогли, но об истории Ахмада узнали в руководстве Следственного комитета России и сделали все, чтобы перевезти раненного мальчика в Москву.

Начальник столичного управления Росгвардии Михаил Воробьев рассказал, что на директора Росгвардии Виктора Золотова произвела глубокое впечатление история раненого сирийского мальчика, поэтому ведомство взяло шефство над Ахмадом на весь период лечения и нахождения его в России.

Теперь самое страшное позади, главное, угрозы ампутации второй ноги нет.

«Ножка сохранена, дефект берцовой кости замещен, сейчас мы его начинаем учить ходить на своей ноге. Предстоит еще определенный путь реабилитации и учебы ходить на своей ноге и на протезе», - рассказал директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии врач Валерий Митиш.

Также от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина были вручил ведомственные награды медикам, принимавшим непосредственное участие в лечении и реабилитации мальчика. Сейчас специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля будут помогать сирийским врачам в создании детского центра в Дамаске.

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