В Москве возбудили уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина

Главное управление МВД по Москве открыло уголовное дело о клевете. Заявление поступило от главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, Рогозин намерен в суде защитить свои честь и достоинство. Подробности уголовного дела на данный момент не сообщаются.

Сейчас идет этап предварительного расследования, над делом работают дознаватели. Информацию о начале уголовного производства по делу о клевете подтвердили и в Роскосмосе.