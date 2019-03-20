В Москве возбудили уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина
Сейчас идет этап предварительного расследования, над делом работают дознаватели.
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Главное управление МВД по Москве открыло уголовное дело о клевете. Заявление поступило от главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, Рогозин намерен в суде защитить свои честь и достоинство. Подробности уголовного дела на данный момент не сообщаются.
Сейчас идет этап предварительного расследования, над делом работают дознаватели. Информацию о начале уголовного производства по делу о клевете подтвердили и в Роскосмосе.
«Дмитрий Рогозин действительно подал заявление в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства», - цитирует РИА Новости представителя корпорации.