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В Москве возбудили уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина

Вадим Синицын
22:03 20.03.2019
Сейчас идет этап предварительного расследования, над делом работают дознаватели.
В Москве возбудили уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина
© Фото: Ekaterina Tsvetkova, Global Look Press

Главное управление МВД по Москве открыло уголовное дело о клевете. Заявление поступило от главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, Рогозин намерен в суде защитить свои честь и достоинство. Подробности уголовного дела на данный момент не сообщаются.

Сейчас идет этап предварительного расследования, над делом работают дознаватели. Информацию о начале уголовного производства по делу о клевете подтвердили и в Роскосмосе.

«Дмитрий Рогозин действительно подал заявление в правоохранительные органы о клевете и защите чести и достоинства», - цитирует РИА Новости представителя корпорации.

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