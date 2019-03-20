Президент Чехии призвал Украину дать автономию Донбассу

Киевские власти должны изменить Конституцию своей страны, чтобы обеспечить децентрализацию власти и дать больше самостоятельности регионам.

Такое заявление сделал президент Чехии Милош Земан во время выступления на общественных дебатах в Карловарском крае, его слова приводит телерадиокомпания ČTK.

По мнению политика, поправки в основной закон Украины помогут урегулировать конфликт в Донбассе. Земан предложил дать больше автономии не только русскоязычному, но и всем остальным регионам страны.

Чешский лидер считает, что разумное решение военно-политического кризиса на Украине содержится в Минских соглашениях, но они не соблюдаются.