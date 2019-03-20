«Никто не выйдет живым»: водитель поджег автобус со школьниками в Италии

Мужчина поджег автобус со школьниками на трассе рядом с итальянским Миланом. Злоумышленник облил школьный транспорт бензином и воспламенил его, когда внутри находился 51 человек.

По данным местного издания Milano Repubblica, виновником происшествия оказался выходец из Сенегала, который получил итальянский паспорт в 2004 году. Во время поджога он выкрикивал нечто про «смерти в Средиземном море», возможно, имея ввиду случаи гибели мигрантов, которые пытались добраться до берегов Европы. Он также кричал, что автобус никто не покинет живым.

К счастью, дети и сопровождавшие их взрослые успели выйти из автобуса, не получив ожогов. Тем не менее, 12 школьников были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения. Сам автобус в результате поджога выгорел дотла.

На место прибыл главный прокурор Милана Франческо Греко и глава карабинеров Лука Де Маркис. Полиция начала расследование случившегося. Точные причины поступка поджигателя неизвестны, однако, по данным местных СМИ, мужчина уже имел проблемы с законом. Предположительно, он был водителем упомянутого автобуса.