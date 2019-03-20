Сегодня, 20 марта, стартовала регистрация на конкурс «Доброволец России - 2019». Организаторами конкурса выступают Росмолодежь, Роспатриотцентр, ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» и Ассоциация волонтерских центров (АВЦ).

Участникам предлагается присылать фотографии, видео, текстовые материалы, социальную рекламу и другие работы, посвященные теме добровольчества. Каждый желающий может подать заявку на участие в конкурсе через портал добровольцыроссии.рф.

«Мы добавили несколько новых этапов. У коллег из проекта "Лидеры России" заочный дистанционный этап, на котором проходят различные тестирования. Можно выявить компетенции людей. В конкурсе "Доброволец России" мы предложим участникам пройти тесты на социальные компетенции, на эмпатию, на выявление навыков и качеств», - отметил председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.

Авторы лучших работ получат гранты в размере двух миллионов рублей на реализацию своих проектов. Конкурс проводится в 12 номинациях, которые охватывают почти все сферы общественной жизни - культуру, здравоохранение, социальную защиту, поиск и спасение людей.

В 2018 году победители конкурса «Доброволец России» внедрили свои программы в сферы медицины, в медиа - направлениях, а так же помогали волонтерам в чрезвычайных ситуациях.