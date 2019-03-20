Юлию Началову похоронят рядом с Игорем Малашенко

Российскую певицу Юлию Началову, скончавшуюся 16 марта, похоронят в четверг, 21 марта на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили «Московскому комсомольцу» работники кладбища.

Также известно точное место погребения артистки - ее похоронят на 17-м участке, рядом с могилой основателя НТВ Игоря Малашенко.

Церемония прощания начнется в 12.00 в ритуальном зале и продлится до 14.00. Все желающие проститься со звездой эстрады смогут это сделать во время траурного мероприятия. При этом родные певицы запретили вести фото и видеосъемку прощания и самих похорон.

Напомним, Началова скончалась в одной из столичных больниц на 39-м году жизни. Она умерла из-за остановки сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс. Незадолго до этого медики провели операцию на ноге женщины.

По словам отца Началовой, дочь купила неудобную обувь и натерла ногу. Она не стала обращаться к врачам, а попыталась сама залечить рану. В итоге нога опухла и пришлось вызывать врачей.