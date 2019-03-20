В Пентагоне признали потерю преимущества США в космосе

Вашингтон теряет преимущество своего присутствия в космосе, а Пекин напротив - наращивает. С таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, пишет ТАСС.

Глава американского оборонного ведомства отметил, что власти Китая в 2018 году вывели на орбиту 38 ракет, что в два раза больше, чем у Соединенных Штатов. Шанахан выразил уверенность, что Москва и Пекин рассматривают космос, как театр военных действий.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе конференции, посвященной развитию военной стратегии, заявил, что Вашингтон своими последними действиями четко обозначил курс на милитаризацию космоса.

Девятнадцатого февраля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал меморандум о создании шестого рода американских войск - Космических сил США.