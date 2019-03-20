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Беркова пришла в себя и раскрыла причины госпитализации

Вадим Синицын
20:20 20.03.2019
Врачи разрешили Берковой поехать домой после необходимых обследований.
Беркова пришла в себя и раскрыла причины госпитализации
© Фото: berkova, Instagram

Бывшая участница проекта «Дом-2» и актриса фильмов для взрослых Елена Беркова рассказала о своем здоровье после экстренной госпитализации. Свой рассказ Беркова разместила в личном аккаунте Instagram.

Актриса успокоила поклонников, сказав, что ее жизни ничего не угрожает. Врачи разрешили Берковой поехать домой после необходимых обследований.

«Капельницу ещё не сняли, но не беспокойтесь так за меня. Я сильная девочка. Со мной всё будет в порядке! Врачи разрешили сегодня поехать домой», - написала актриса.

Ранее стало известно, что Беркова попала в больницу после неожиданного обморока. Актриса долгое время провела под капельницей, причем практически не могла разговаривать. Официальная причина недомогания не раскрывается. Предположительно, Беркова могла упасть в обморок, придя в истощенное состояние из-за строгой диеты. По словам самой актрисы, причиной стало сильное переутомление после череды праздников.

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