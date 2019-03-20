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МИД РФ сделал представление послу Чехии

Вадим Синицын
19:48 20.03.2019
Оно связано с ситуацией вокруг пражской недвижимости, используемой российской дипломатической миссией в Чехии.
МИД РФ сделал представление послу Чехии
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Министерство иностранных дел России сделало представление послу Чешской республики Витезславу Пивоньку. Оно связано с ситуацией вокруг пражской недвижимости, используемой российской дипломатической миссией в Чехии.

В МИД РФ отметили, что в республике вокруг данного сюжета нагнетается не вполне здоровая атмосфера. В этой связи двусторонний диалог, направленный на поиск приемлемого для обоих сторон решения, становится трудно осуществимым.

«Чешской стороне заявлено о необходимости во избежание деструктивных последствий проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса», - отметили в дипломатическом ведомстве.

Ситуация касается четырех объектов недвижимости в Праге, которые использовались российскими дипломатами. По версии чешских СМИ, объекты были сданы в аренду, что нарушает какие-то из дипломатических правил. Эта тема по неизвестной причине чрезвычайно взволновала ряд крупных средств массовой информации в Чехии.

Ранее стало известно, что Чехия отказала во въезде одному из российских дипломатов, который в составе делегации прибыл для участия в межправительственной комиссии. Выходка чешской стороны возмутила президента республики Милоша Земана. Он заявил, что она является «глупой провокацией» и едва не привела к отказу РФ от участия в важном мероприятии.

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