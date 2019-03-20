Истребители Украины с полным боекомплектом замечены над Азовским морем

Украинские истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 провели плановые полеты в небе над Азовским морем в среду, 20 марта.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Украины. Самолеты Военно-воздушных сил Украины отрабатывали учебно-боевые задачи.

Отмечается, что звено истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25 осуществляли прикрытие с воздуха кораблей Военно-морских сил Украины.

Ранее, 11 марта ВМС Украины провели учения на буксире «Корец» с орудийной установкой советского производства. Украинское судно в Азовском море сопровождали три сторожевых корабля.

Моряки выполнили практические стрельбы из штатного корабельного вооружения и стрелкового оружия, а также отработали передачу груза на ходу с кораблем отряда морской охраны.