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Донбасс может остаться без воды

Андрей Аркадьев
19:15 20.03.2019
Коммунальное предприятие «Вода Донбасса» сообщает об угрозе отключения электроснабжения важнейших объектов водообеспечения.
Донбасс может остаться без воды
© Фото: Dokoupil Ivo CTK, Globallookpress

С 1 апреля этого года могут отключить от электроэнергии объекты предприятия «Вода Донбасса», которое обеспечивает водой Донецкую республику.

В частности, уведомления пришли Славянскому, Покровскому, Мариупольскому и Часовоярскому управлениям, сообщили в пресс-службе компании.

Под угрозой отключения находятся фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс. Если это случится, то без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч жителей Донецкой республики.

Электроснабжающие компании отказываются снабжать электичеством объекты «Воды Донбасса» из-за задолженности водоснабжающего предприятия. Сумма долга составляет один миллиард гривен.

Новый договор на поставку электроэнергии будет заключен только после выплаты задолженности.

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