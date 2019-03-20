Спасенный от крушения Boeing 737 в Индонезии разбился на следующий день

За день до трагедии с самолетом Boeing 737 компании Lion Air в Индонезии пилот сумел предотвратить крушение воздушного судна, причем спас его от той же неисправности, что в итоге погубила борт. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным органов следствия, ровно за сутки до крушения экипаж индонезийского лайнера столкнулся с неисправностью. Самолет совершал перелет без пассажиров 28 октября 2018 года. Спасти его удалось практически случайно.

В какой-то момент экипаж Boeing 737 столкнулся с проблемой и не смог ее решить. К счастью, в кабине находился пилот другого судна не при исполнении. Он верно распознал неисправность и посоветовал экипажу отключить систему управления полетом. Лайнер избежал катастрофы и успешно приземлился в Джакарте.

Однако на следующий день, 29 октября, этот же самолет с пассажирами выполнял рейс JT-610 из столицы Индонезии. Через 13 минут он пропал с радаров. Причиной крушения стала неисправность системы управления полетом, от которой лайнер удалось спасти днем раньше. На борту находился 181 человек.

Ранее стало известно, что пилоты лайнера перед катастрофой сверялись с руководством по эксплуатации, чтобы понять, почему техника уводит самолет к земле. Эта информация появилась после изучения данных с «черных ящиков». По данным СМИ, перед самим крушением капитан молчал, а его помощник, который пытался спасти самолет, читал молитвы.