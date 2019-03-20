У берегов Крыма уничтожили полутонную авиабомбу времен Войны: видео

У побережья поселка Орджоникидзе, который находится в Феодосии, специалисты МЧС обезвредили 500-килограммовую фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Отмечается, что подозрительный предмет был найден дайверами в акватории Двуякорной бухты вблизи мыса Киик-Атлама в поселке Орджоникидзе.

«Сознательные граждане немедленно обратились в службу спасения. По их словам, очертания находки внешне напоминали боеприпас», - сказано в сообщении.

Фугасная авиационная бомба находилась на дне моря на расстоянии 200 метров от берега и на глубине 15 метров, ее уничтожили на месте обнаружения.

Как рассказали в МЧС, операция по обезвреживанию авиабомбы продолжалась шесть часов. В ней участвовали 10 человек личного состава ГУ МЧС России по Крыму, одно плавсредство и две единицы техники.