В Минздраве прокомментировали прекращение поставок в РФ жизненно важных лекарств

Японская фармацевтическая компания Takeda объявила о прекращении поставок на российский рынок трех препаратов из списка жизненно необходимых и важных лекарственных средств.

Так, с апреля этого года в Россию перестанут поступать Амитриптилин Никомед (антидепрессант), Метронидазол Никомед (лекарство против инфекций), Атенолол Никомед (средство от артериальной гипертензии, стенокардии, аритмии).

Компания Takeda объяснила свое решение глобальным пересмотром продуктового портфеля и необходимостью переоснастить цех для выпуска других препаратов.

В Минздраве РФ рассказали «Звезде», что у перечисленных препаратов имеются аналоги как зарубежного, так и отечественного производства. Следовательно, дефицита лекарств на российском рынке не ожидается.