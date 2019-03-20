В Минздраве прокомментировали прекращение поставок в РФ жизненно важных лекарств
На российском рынке имеются идентичные препараты как отечественного, так и импортного производства.
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Японская фармацевтическая компания Takeda объявила о прекращении поставок на российский рынок трех препаратов из списка жизненно необходимых и важных лекарственных средств.
Так, с апреля этого года в Россию перестанут поступать Амитриптилин Никомед (антидепрессант), Метронидазол Никомед (лекарство против инфекций), Атенолол Никомед (средство от артериальной гипертензии, стенокардии, аритмии).
Компания Takeda объяснила свое решение глобальным пересмотром продуктового портфеля и необходимостью переоснастить цех для выпуска других препаратов.
В Минздраве РФ рассказали «Звезде», что у перечисленных препаратов имеются аналоги как зарубежного, так и отечественного производства. Следовательно, дефицита лекарств на российском рынке не ожидается.