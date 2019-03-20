В метро Москвы поставили терминалы бесконтактной оплаты

На всех станциях московского метро установили терминалы для оплаты проезда бесконтактным способом. Использовать можно как банковские карты с PayPass и PayWave, так и смартфоны с функцией бесконтактной оплаты.

Как сообщается на сайте московской мэрии, каждая станция метро получила один или два соответствующих терминала. При оплате проезда таким способом стоимость поездки составит 42 рубля. Для оплаты не придется покупать билет в кассе и возвращаться к турникету, достаточно просто приложить банковскую карту или смартфон.

«Особенно такой способ удобен в утренние и вечерние часы пик. Пассажиры смогут сэкономить около восьми минут в день, оплачивая проезд банковской картой или смартфоном», - рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Кроме того, бесконтактно можно оплатить проезд на МЦК. Первого марта Московское центральное кольцо зафиксировало рекорд - за сутки произошло около десяти тысяч бесконтактных оплат. Судя по цифрам, этот метод становится все более популярным среди москвичей.