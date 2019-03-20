Порошенко расширил санкции против России

Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении экономических и других ограничительных мер против российских граждан и компаний. Соответствующий указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Санкции коснутся 848 физических и 294 юридических лиц. В тексте документа сказано, что антироссийские санкции распространяются на российских граждан, принимавших участие в возведении моста через Керченский пролив, организации выборов глав самопровозглашенных республик Донбасса, а также лиц, причастных к задержанию украинских военных катеров, устроивших провокацию в Керченском проливе.

Кроме того, под действие ограничительных мер попадут россияне, въезжавшие на территорию Крыма, который Украина считает своей, но «временно оккупированной» территорией. Отмечается, что указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о расширении списка физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применены санкционные меры.