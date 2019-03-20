Над Курильскими островами запустили вертолетное сообщение

В Сахалинской области организовали вертолетное сообщение для жителей Курильских островов. Уже сейчас добраться до Итурупа, Шикотана или Кунашира можно с помощью регулярных вертолетных рейсов.

Как заявил губернатор региона Валерий Лимаренко, с первого июня 2019 года будут доступны межрегиональные маршруты, которые соединят важные города Дальнего Востока. Глава региона подчеркнул, что транспортная доступность остается одной из основных проблем Сахалинской области, и ее надо решать.

«Мы приняли решение, что между тремя островами - Шикотаном, Кунаширом и Итурупом - будет летать вертолет. И он уже летает с февраля… С 1 июня запускаем рейсы в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре, Советскую Гавань и Петропавловск-Камчатский. И сразу поставим низкие тарифы на эти рейсы», - рассказал Лимаренко в интервью «Интерфаксу».

За 5 650 рублей можно будет добраться на вертолете из Южно-Сахалинска в Благовещенск или Петропавловск-Камчатский. Полет в Комсомольск-на-Амуре будет стоить 3 750 рублей, в Советскую Гавань - 2 300 рублей. По мнению властей региона, это поможет сахалинцам в решении транспортного вопроса.