Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Александра Арсентьева
17:59 20.03.2019
Перед самим крушением капитан молчал, а его помощник, который пытался спасти самолет, читал молитвы.
СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing
© Фото: imago-images, Globallookpress

Пилоты лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, который разбился в октябре прошлого года в Индонезии, перед катастрофой сверялись с руководством по эксплуатации, чтобы понять, почему техника уводит самолет к земле. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием записи бортовых самописцев.

Якобы записи были впервые обнародованы в связи с расследованием, которое связано с крушением в Эфиопии. Из них следует, что перед падением капитан лайнера начал изучать инструкцию, а управление воздушным судном временно доверил второму пилоту. По информации издания, перед самим крушением капитан молчал, а его помощник, который пытался спасти самолет, читал молитвы.

Из записи также ясно, что автоматика воздушного судна предупреждала пилотов о переходе самолета в режим сваливания. Электроника опускала нос самолета, чтобы исправить ситуацию, а капитан наоборот пытался задрать нос, но сделать ему этого не удалось из-за автоматического режима.

Напомним, при крушении Boeing 737 MAX компании Lion Air погибло 189 человек. Эта авиакатастрофа очень похожа на трагедию, которая произошла 10 марта в Эфиопии с Boeing 737 Max 8, ее жертвами стали 157 человек.

Оба лайнера упали через несколько минут после взлета. Эксперты не исключают того, что у обоих самолетов были проблемы, связанные с управлением. На то, что катастрофы похожи, указали и черные ящики.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.03.2019, 18:09
Порошенко расширил санкции против России
Дата20.03.2019, 05:00
И ударил «Град»: яркие кадры массированного огня артиллерии
Дата20.03.2019, 08:09
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.03.2019, 12:10
Объем заказов на российские «Варшавянки» превышает миллиарды долларов
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:15 В стране и мире
Донбасс может остаться без воды
19:05 В стране и мире
Спасенный от крушения Boeing 737 в Индонезии разбился на следующий день
18:57 В стране и мире
Видео
У берегов Крыма уничтожили полутонную авиабомбу времен Войны: видео
18:32 Спорт
Видео
Загитова прокомментировала триумфальное выступление на чемпионате мира
17:27 В стране и мире
Видео
Почти 300 тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за коммунальной аварии
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Вице-адмирал перечислил преимущества ракеты «Булава»
Видео
Шнуров анонсировал прощальный тур «Ленинграда»
Видео
Американцы в шоке: россиянин спас собак из ледяного озера в США
Подопечный Началовой заявил, что у нее был рак
Видео
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
Синоптики предупредили о 30-градусных морозах в апреле
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.