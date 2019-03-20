СМИ раскрыли данные черных ящиков с разбившегося в Индонезии Boeing

Пилоты лайнера Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, который разбился в октябре прошлого года в Индонезии, перед катастрофой сверялись с руководством по эксплуатации, чтобы понять, почему техника уводит самолет к земле. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с содержанием записи бортовых самописцев.

Якобы записи были впервые обнародованы в связи с расследованием, которое связано с крушением в Эфиопии. Из них следует, что перед падением капитан лайнера начал изучать инструкцию, а управление воздушным судном временно доверил второму пилоту. По информации издания, перед самим крушением капитан молчал, а его помощник, который пытался спасти самолет, читал молитвы.

Из записи также ясно, что автоматика воздушного судна предупреждала пилотов о переходе самолета в режим сваливания. Электроника опускала нос самолета, чтобы исправить ситуацию, а капитан наоборот пытался задрать нос, но сделать ему этого не удалось из-за автоматического режима.

Напомним, при крушении Boeing 737 MAX компании Lion Air погибло 189 человек. Эта авиакатастрофа очень похожа на трагедию, которая произошла 10 марта в Эфиопии с Boeing 737 Max 8, ее жертвами стали 157 человек.

Оба лайнера упали через несколько минут после взлета. Эксперты не исключают того, что у обоих самолетов были проблемы, связанные с управлением. На то, что катастрофы похожи, указали и черные ящики.