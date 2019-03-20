Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили еще к 24 годам

Известного бизнесмена, а также самого влиятельного криминального авторитета в Санкт-Петербурге 1990-х - начала 2000-х годов Владимира Барсукова (Кумарина) приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Соответствующий вердикт вынес Куйбышевский районный суд Северной столицы. Барсуков, известный в криминальной среде, как «ночной губернатор Петербурга», признан виновным в организации преступного сообщества. Обвиняемый свою вину не признал, пишет РИА Новости.

В 2016 году он уже был признан виновным в покушении на жизнь совладельца ЗАО «Петербургский нефтяной терминал» Сергея Васильева и убийстве его охранника и приговорен к 23 годам лишения свободы. Через несколько лет прокуратура попросила вернуть дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

Барсукова называют главарем Тамбовского преступного сообщества. На счету группировки серия жестоких преступлений, совершенных в 1990-е годы. «Тамбовцы» занимались рэкетом, убийствами, отмыванием денег.