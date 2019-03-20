Почти 300 тысяч жителей Воронежа остались без воды из-за коммунальной аварии

Сегодня, 20 марта, в Воронеже на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Хользунова произошла большая коммунальная авария, в результате нее обильные потоки воды разрушили большую часть дорожного покрытия и спровоцировали огромную пробку.

На месте инцидента работают аварийная бригада и вся необходимая спецтехника. Об этом сообщает «Блокнот-Воронеж».

Представитель управы Коминтерновского района рассказал, что коммунальная авария оставила без воды Северный микрорайон Воронежа. Воды также нет в части Советского района. Без водоснабжения остались около 300 тысяч человек.