Опубликован трейлер нового фильма Тарантино

В Сети опубликован первый трейлер нового фильма Квентина Тарантино. Ролик доступен как на языке оригинала, так и в русском дубляже.

Фильм под названием «Однажды в Голливуде» повествует о судьбе телевизионного актера и его дублера, сюжет разворачивается в 1969 году. Неудачливый актер и его друг-дублер пытаются получить хорошие роли и пробиться в бизнесе, однако каким-то образом оказываются связаны с убийствами, совершенными сектой Чарли Мэнсона.

Главные роли в фильме исполнили Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Также в картине заняты Марго Робби, Аль Пачино, Курт Рассел, Тим Рот, Брюс Дерн, Майкл Мэдсен и другие.

Картина станет девятой на счету Тарантино. Ранее режиссер утверждал, что десятый фильм станет последним в его карьере. Мировая премьера запланирована на 26 июля. В России фильм выйдет в прокат 8 августа.