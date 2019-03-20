Суд в Гааге приговорил Караджича к пожизненному заключению

Первый президент Республики Сербской Радован Караджич приговорен к пожизненному заключению. Соответствующий вердикт вынес апелляционный суд Гааги.

Адвокат бывшего лидера боснийских сербов Том Фил еще до заседания признавался, что оптимизма по поводу вердикта суда у него нет.

Еще в марте 2016 года Международный трибунал по бывшей Югославии признал Караджича виновным в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности. Тогда политика приговорили к 40 годам заключения.

По сути, и приговор трехлетней давности являлся для Караджича пожизненным, учитывая его возраст - сейчас ему 73 года. Однако сторона обвинения осталась недовольна итогом процесса и потребовала ужесточить меру наказания - до пожизненного.

Сам Караджич свою вину никогда не признавал.

Радован Караджич был арестован в июле 2008 года в Белграде, после чего его передали Гаагскому трибуналу. До того, после обвинений, выдвинутых в отношении него в 1995 году, он в течение 13 лет был вынужден скрываться от суда.