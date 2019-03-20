Власти договорились о сдерживании цен на продукты в Крыму

Президент России Владимир Путин и правительство на совместном совещании приняли решение о том, что необходимо сдерживать цены на основные продукты в Крыму. Об этом по итогам совещания рассказал журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

Он рассказал, что президент сегодня встречался с представителями общественности Крыма. На встрече также поднимались вопросы, которые беспокоят людей. В переговорах принимали участие федеральные министры, сообщает ТАСС.

«Приняты необходимые решения, связанные с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и вопросы, связанные с созданием туристической инфраструктуры», - сказал Козак.

Он отметил, что сейчас в Крыму в рамках федеральной целевой программы развития Крыма создается пять индустриальных парков. Кроме того, в скором времени будет проведен конкурс на создание транспортно-логистических центров по перевалке и хранению продуктов.

«Таким образом, окажем дополнительные услуги розничной торговли в Крыму для того, чтобы уменьшить издержки», - заявил вице-премьер.

Козак также заявил, что в Крыму нет монопольного давления на продуктовые цены, а существуют дополнительные транспортные издержки из-за того, что ввоз продуктов на полуостров идет маленькими партиями из соседних регионов.

Козак отметил, что в Крыму доходы населения растут быстрее, чем цены на продукты.

Ранее сообщалось, что Путин предложил правительству принять меры по повышению уровня жизни жителей Крыма и Севастополя. По его словам, важной задачей является повышение доходов севастопольцев и крымчан.