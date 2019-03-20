Двое россиян погибли во время перестрелки с полицией на Бали

Полицейские Бали задержали одного и застрелили еще двух россиян, которые напали на обменный пункт. Еще четверым удалось скрыться с места преступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Джакарте.

По данным агентства The Bali Times, нападавших было семеро - мужчины 50, 60, 44, 32, 47 и 44 лет и женщина 34 лет. Согласно предварительной информации, все злоумышленники - граждане России.

Нападение на обменный пункт произошло в среду, 20 марта. Бандиты были в масках и имели при себе автоматические винтовки SS1 индонезийского производства, а также холодное оружие. Преступники вынесли из обменного пункта несколько сумок с наличными. Сумма, которую они украли, эквивалентна 80 тысячам долларов.

Спустя несколько часов правоохранители вышли на след злоумышленников. Между полицейскими и бандитами завязалась перестрелка. Двое нарушителей были застрелены, а один задержан. Четверо остальных скрылись на автомобиле.