Над Красноярским краем пролетел огненный метеорит: видео

Над севером Красноярского края пролетел метеорит. Местные жители успели снять падение небесного тела на видео.

Издание NGS24.RU опубликовало запись, на котором запечатлена вспышка метеорита в небе. На кадрах огненный шар прочерчивает полосу в небе, затем взрывается, распадается на две части и пропадает.

По мнению ученого и исследователя челябинского метеорита Виктора Гроховского, масса объекта составляла примерно 0,15 килотонн. Эксперт отметил, что речь, скорее всего, шла о метеороиде, который откололся от другого небесного тела в космосе.

Ранее в Сети появилось видео полета метеорита, который взорвался в декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки. Эксперты оценили мощность взрыва в 173 килотонны в тротиловом эквиваленте, что составляет почти 40% от мощности взрыва Челябинского метеорита в 2013 году.