Губернатор Севастополя рассказал о планах реконструкции города

Центральная историческая часть Севастополя подвергнется реконструкции. Речь идет о Большой Морской улице и набережной Корнилова. Реконструкция также будет проводиться и на других туристических местах. Деньги на это выделило правительство Москвы. Об этом рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на пресс-конференции в информационном агентстве «Россия сегодня».

«На заседании правительства Москвы было подписано очередное постановление о предоставлении поддержки городу (Севастополю - прим. ред.). Речь уже идет о двухлетних контрактах», - сказал он. «Ближайшие проекты, которые будут озвучены, это благоустройство и создание парка в Учкуевке» - добавил Овсянников.

В Севастополе будет проведена реконструкция улицы Большая Морская, проектирование реконструкции Артиллерийской бухты, набережной Корнилова, заявил он.

Также губернатор подчеркнул, что региону правительство Москвы оказывает не только матпомощь, но и методическую поддержку.

Сейчас губернатор Севастополя с рабочей поездкой находится в Москве, где он будет участвовать в совещании под председательством президента России Владимира Путина.

Напомним, в ноябре прошлого года Правительствами Севастополя и Москвы было подписано соглашение о трехлетнем сотрудничестве.