Путин предложил британским бизнесменам вложиться в нацпроекты
Глава государства отметил, что рамках национальных проектов планируется вложить сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы России.
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Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями британских компаний, работающими в России. Глава государства предложил британским бизнесменам инвестировать в развитие российской экономики и социальной сферы.
Путин отметил, что в реализацию национальных проектов планируется вложить сотни миллиардов долларов.
«Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой», - отметил российский лидер.
На встрече присутствовали представители трейдинговой компании CEO Glencore, нефтяных компаний BP и Vitol. С российской стороны были глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.