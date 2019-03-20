Путин предложил британским бизнесменам вложиться в нацпроекты

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с представителями британских компаний, работающими в России. Глава государства предложил британским бизнесменам инвестировать в развитие российской экономики и социальной сферы.

Путин отметил, что в реализацию национальных проектов планируется вложить сотни миллиардов долларов.

«Уверен, что и ваши компании могли бы поучаствовать в этой работе. Рынок достаточно большой», - отметил российский лидер.

На встрече присутствовали представители трейдинговой компании CEO Glencore, нефтяных компаний BP и Vitol. С российской стороны были глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.