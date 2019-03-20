«Перестала бояться кровати»: врачи о состоянии брошенной в московской квартире девочки

В Детской городской клинической больнице имени Башляевой рассказали о состоянии 5-летней девочки, найденной в брошенной квартире в Москве. Ребенок долгое время находился в заваленном мусором помещении в одиночестве.

По словам главного врача больницы Исмаила Османова, ребенок очень быстро приходит в норму. Сперва девочка пугалась людей. Сейчас она стала доверять врачам, хорошо питается, узнает героев мультфильмов и почти привыкла спать в кровати.

«Состояние девочки удовлетворительное. Она уже хорошо социализирована, нет изменений по органам и системам. Нет никаких противопоказаний для передачи ее законным представителям органов опеки. Она понемногу говорит, повторяет слова, дает оценки, узнает мультяшных героев по телевизору, хорошо ест, не боится воды, купается. Нормальный полноценный ребенок. Уже кровати практически не боится», - рассказал педиатр.

Ранее Савеловский суд Москвы постановил арестовать мать брошенной девочки Ирину Геращенко. Она оставила ребенка в полной мусоре квартире в одиночестве, лишь изредка заезжая, чтобы привезти воды и еды.

Женщину обвиняются в покушении на убийство. По версии следствия, она намеренно надела ребенку на шею резинку. Сама Геращенко все отрицает, утверждает, что произошла провокация, и никакой резинки на девочке не было.