В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства

С апреля 2019 года в Россию прекратятся поставки трех лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важных: Амитриптилин Никомед, Метронидазол Никомед, Атенолол Никомед.

Об этом сообщила японская фармацевтическая компания Takeda. Уведомление о прекращении поставок лекарств опубликовано на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Амитриптилин Никомед является антидепрессантом, Метронидазол Никомед - противомикробный препарат, а Атенолол Никомед - кардиологический препарат. Всего в 2018 году в России было куплено почти три миллиона упаковок препарата для сердечников, больше половины из которых были производства Takeda.

В японской компании объяснили уход с рынка пересмотром портфеля, а также «необходимостью переоснащения производства для выпуска других лекарственных препаратов».