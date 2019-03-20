Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер Радикальной партии, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко прервал заседание правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом в связи с тем, что кабинет министров решил продлить на год контракт с главой правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым. Ляшко выступил с требованием отменить и прекратить повышать цены на газ.

Двадцатого марта политик ворвался на заседание правительства, подошел к Гройсману и, перейдя на «ты», потребовал предоставить возможность выступить. Об этом сообщает «112. Украина».

«Из-за ваших дебильных решений на 30% возросла задолженность за коммуналку. Отмените решение правительства о повышении цен на газ и продлении контракта с Коболевым», - заявил Ляшко, обращаясь к премьеру.

Гройсман, в свою очередь, заявил, что правительство вынуждено было принять вышеуказанные решения.

«Я категорически против высоких тарифов. Но, как у ответственного человека, у меня не было другого выхода», - заявил Гройсман, пояснив, что в другом случае Украина оказалась бы в состоянии дефолта.

По поводу продления контракта с Коболевым премьер-министр заявил, что через год будет принято решение о конкурсе на новое управление компании. Гройсман отметил, что это решение считает «приемлемым».

На Украине в ноябре подняли цены на газ для населения. С первого января из-за этого тарифы на отопление увеличились на 17,1%.