Крым получил полную энергетическую независимость после запуска двух новых электростанций. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в ходе совещания президента Владимира Путина и членов правительства.

«Что касается энергетики, мы стали полностью энергонезависимыми», - отметил Аксенов.

Кроме того, полную энергетическую независимость как субъект получил и город Севастополь. Об этом ранее сказал губернатор Дмитрий Овсянников. После ввода двух новых электростанций генерация электричества на полуострове примерно вдвое превышает потребление. При необходимости Крым может экспортировать энергию - например, в Краснодарский край.

Две новые ТЭС, Таврическая и Балаклавская, были запущены в ходе визита президента Владимира Путина в день пятилетия воссоединения Крыма и России. Станции имеют по два энергоблока с мощностью 235 мегаватт каждый, общая мощность - 940 мегаватт.

Восемнадцатого марта праздничные мероприятия прошли по всей стране от Камчатки до Севастополя. Состоялось множество концертов, флешмобов, яхтенная регата и фестиваль «Крымская весна». Торжества завершились масштабным салютом в Симферополе.