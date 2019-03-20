Врио главы Калмыкии поблагодарил Путина за доверие

Российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов Бату Хасиков в интервью «360» поблагодарил президента России Владимира Путина за назначение на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Калмыкия.

«Хочу выразить благодарность Владимиру Владимировичу (президенту РФ Владимиру Путину - прим. ред.) за оказанное доверие. Основной задачей теперь является завоевать поддержку жителей Калмыкии и сделать все возможное, чтобы их не подвести», - приводит издание его слова.

О своем решении Путин сообщил во время рабочей встречи в Кремле с 38-летним спортсменом. Хасиков признался, что новость стала неожиданной для него, хотя он предполагал, что подобный сценарий возможен. Он выразил надежду, что местные жители окажут ему поддержку на предстоящих выборах, которые пройдут в сентябре.

Хасиков в разные годы был депутатом парламента Калмыкии, членом Совета Федерации от республики и советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Ранее занимавший пост главы Калмыкии Алексей Орлов сообщил, что покидает свой пост. Путин его отставку принял.