Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врио главы Калмыкии поблагодарил Путина за доверие

Андрей Аркадьев
15:03 20.03.2019
Исполняющим обязанности главы Калмыкии назначен Бату Хасиков - многократный чемпион мира по кикбоксингу среди профессионалов.
© Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости

Российский кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов Бату Хасиков в интервью «360» поблагодарил президента России Владимира Путина за назначение на пост временно исполняющего обязанности главы Республики Калмыкия.

«Хочу выразить благодарность Владимиру Владимировичу (президенту РФ Владимиру Путину - прим. ред.) за оказанное доверие. Основной задачей теперь является завоевать поддержку жителей Калмыкии и сделать все возможное, чтобы их не подвести», - приводит издание его слова.

О своем решении Путин сообщил во время рабочей встречи в Кремле с 38-летним спортсменом. Хасиков признался, что новость стала неожиданной для него, хотя он предполагал, что подобный сценарий возможен. Он выразил надежду, что местные жители окажут ему поддержку на предстоящих выборах, которые пройдут в сентябре.

Хасиков в разные годы был депутатом парламента Калмыкии, членом Совета Федерации от республики и советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Ранее занимавший пост главы Калмыкии Алексей Орлов сообщил, что покидает свой пост. Путин его отставку принял.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.03.2019, 15:02
Крым получил полную энергетическую независимость
Дата20.03.2019, 05:00
И ударил «Град»: яркие кадры массированного огня артиллерии
Дата20.03.2019, 08:09
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу с мировым рекордом
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.03.2019, 12:10
Объем заказов на российские «Варшавянки» превышает миллиарды долларов
Дата20.03.2019, 07:40
Рассекречены документы о преступлениях на территории Эстонии в 1941-1945 годах
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:03 В стране и мире
Видео
Путин предложил британским бизнесменам вложиться в нацпроекты
15:56 В стране и мире
Видео
«Перестала бояться кровати»: врачи о состоянии брошенной в московской квартире девочки
15:41 В стране и мире
В Россию перестанут поставлять три жизненно важных лекарства
15:05 Армия
Видео
Группировка атомных подлодок: как «Борей» и «Ясень» прикроют северные рубежи
14:58 Спорт
Видео
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
События дня
События дня
Крымская весна
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Вице-адмирал перечислил преимущества ракеты «Булава»
Видео
Шнуров анонсировал прощальный тур «Ленинграда»
Видео
Американцы в шоке: россиянин спас собак из ледяного озера в США
Подопечный Началовой заявил, что у нее был рак
Видео
Момент взрыва метеорита над Беринговым морем попал на видео
Синоптики предупредили о 30-градусных морозах в апреле
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.