В Москве умер выдающийся тенор Сергей Балашов

В Москве в ночь на 20 марта умер оперный певец Сергей Балашов. Ему было 47 лет. Об этом сообщается в Московском академическом музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко, где на протяжении 20 лет Балашов был ведущим артистом.

Причина смерти артиста не сообщается.

В 1998 году Балашов начал работать в театре, за эти годы он стал любимцем зрителей, и его талант был высоко оценен критиками. Без Балашова было трудно представить хотя бы одну оперную премьеру. Он выступал в ролях Альмавива в «Севильском цирюльнике», Ленского в «Евгении Онегине», Альфреда в «Травиате», и многих других.

Артиста похоронят на родине, в Ярославской области. Гражданская панихида пройдет завтра, 21 марта, на Основной сцене музыкального театра.