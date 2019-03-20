Путин поздравил Токаева со вступлением в должность
Бывший премьер и спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально стал временно исполняющим обязанности президента республики после принесения присяги.
Владимир Путин направил поздравление со вступлением в должность Касым-Жомарту Токаеву, который 20 марта принял присягу и стал врио президента Казахстана. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В своем поздравлении глава государства назвал Токаева опытным государственным деятелем, который вносит большой вклад в развитие партнерства между Россией и Казахстаном.
«Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», - добавил президент России.
Путин подчеркнул, что подобное сотрудничество отвечает интересам народов двух стран и укреплению стабильности и безопасности в регионе.