Путин поздравил Токаева со вступлением в должность

Владимир Путин направил поздравление со вступлением в должность Касым-Жомарту Токаеву, который 20 марта принял присягу и стал врио президента Казахстана. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства назвал Токаева опытным государственным деятелем, который вносит большой вклад в развитие партнерства между Россией и Казахстаном.

«Совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», - добавил президент России.

Путин подчеркнул, что подобное сотрудничество отвечает интересам народов двух стран и укреплению стабильности и безопасности в регионе.