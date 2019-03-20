Путин заявил, что с введением новых ТЭС энергетические возможности Крыма увеличились вдвое

Работа Таврической и Балаклавской ТЭС дополнит бюджет регионов в среднем на один миллиард рублей. Об этом на совещании с правительством заявил российский президент Владимир Путин.

«Только на ТЭС вы получите 500 млн дополнительных доходов к бюджету в Севастополе и 500 млн рублей дополнительных доходов в бюджет Республики Крым», - отметил он.

Более того, российский лидер отметил, что энергетические возможности полуострова увеличились практически в два раза. Президент добавил, что часть мощности можно будет использовать для оснащения энергией соседние регионы.

Напомним, 18 марта Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС. Мощность станций составляет 470 МВт каждая. Их построили в рамках федеральной целевой программы развития полуострова.