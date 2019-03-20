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Лавров: создание космического сегмента ПРО США открывает «ящик Пандоры»

Василиса Морозова
14:21 20.03.2019
Размещение элементов ПРО США в космосе будет угрожать космическим объектам неугодным Вашингтону стран. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров в Женеве.
© Фото: Defense.gov

Создание в Соединенных Штатах сегмента противоракетной обороны (ПРО) чревато рисками уничтожения орбитальной собственности тех стран, которые неугодны Вашингтону, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению в Женеве.

«В США выделены ассигнования на создание космического сегмента противоракетной обороны и размещения на околоземной орбите ударных средств. Видимо, этот сегмент ПРО будет обладать способностью поражать в том числе и космические объекты», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что неясно, «каким образом будет выстроена реально действующая боевая структура, готовая в любой момент зачистить космическое пространство от орбитальной собственности» неугодных США государств.

По словам главы МИД России, все «это открывает "ящик Пандоры", поскольку многие государства являются активными участниками космической деятельности». Эти страны, добавил Лавров, многие из них, уже занимаются разработкой боевых нагрузок для выведения в космос, либо обладают нужным для этого потенциалом. Лавров подчеркнул, что проблема «становится все более актуальной».

Кроме того, сказал Сергей Лавров, двусторонние договоренности по контролю над вооружениями себя исчерпали, поэтому им необходимо придать многосторонний характер, который будет приемлемым для всех соответствующих государств.

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