Путин указал на необходимость повышения доходов крымчан

Владимир Путин предложил правительству принять меры по повышению уровня жизни жителей Крыма и Севастополя.

По словам российского президента, важной задачей является повестить доходы крымчан и севастопольцев.

«Проблема есть. Мы с вами это знаем», - заявил Путин на совещании с членами правительства.

Президент отметил важность выравнивания цен на ряд продуктов, среди которых, например, молочная продукция, так как цены на них в Крыму и Севастополе выше, нежели в соседних регионах. Более того, по словам Путина, необходимо также предпринять шаги по развитию здравоохранения и образования.