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Путин указал на необходимость повышения доходов крымчан

Дарья Михалина
14:05 20.03.2019
Президент заявил, что следует повысить доходы жителей Крыма и выравнить цены на некоторые виды товаров.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Владимир Путин предложил правительству принять меры по повышению уровня жизни жителей Крыма и Севастополя.

По словам российского президента, важной задачей является повестить доходы крымчан и севастопольцев.

«Проблема есть. Мы с вами это знаем», - заявил Путин на совещании с членами правительства.

Президент отметил важность выравнивания цен на ряд продуктов, среди которых, например, молочная продукция, так как цены на них в Крыму и Севастополе выше, нежели в соседних регионах. Более того, по словам Путина, необходимо также предпринять шаги по развитию здравоохранения и образования.

«Вопросов много, я предлагаю сегодня обсудить и принять необходимые решения для того, чтобы двигаться в решении этих вопросов в нужном для нас, для людей, которые проживают в Крыму и Севастополе, темпе», - заключил президент.

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