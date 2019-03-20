Путин указал на необходимость повышения доходов крымчан
Владимир Путин предложил правительству принять меры по повышению уровня жизни жителей Крыма и Севастополя.
По словам российского президента, важной задачей является повестить доходы крымчан и севастопольцев.
«Проблема есть. Мы с вами это знаем», - заявил Путин на совещании с членами правительства.
Президент отметил важность выравнивания цен на ряд продуктов, среди которых, например, молочная продукция, так как цены на них в Крыму и Севастополе выше, нежели в соседних регионах. Более того, по словам Путина, необходимо также предпринять шаги по развитию здравоохранения и образования.
«Вопросов много, я предлагаю сегодня обсудить и принять необходимые решения для того, чтобы двигаться в решении этих вопросов в нужном для нас, для людей, которые проживают в Крыму и Севастополе, темпе», - заключил президент.