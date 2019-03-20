Парламент Казахстана одобрил переименование столицы республики в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана в двух чтениях приняли поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принято историческое решение», - сказал спикер мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин после голосования.

Ранее сообщалось, что врио президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением переименовать столицу республики Астану в Нурсултан. Также Токаев отметил, что нужно назвать в честь Назарбаева центральные улицы всех областных центров государства.

Нурсултан Назарбаев занял должность президента страны в апреле 1990 года. В отставку он подал 19 марта, заявив об этом в обращении к жителям государства.