Лавров: выход США из ДРСМД может привести к непредсказуемой гонке вооружений

В мире нарастают попытки перекроить всю систему контроля над вооружениями, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению в Женеве.

«Нарастают попытки разрушить базовые договоренности, перекроить под свои конъюнктурные интересы всю многостороннюю архитектуру контроля над вооружениями», - отметил дипломат.

Лавров сказал, что, стремясь к доминированию, «бесцеремонно уничтожаются механизмы, десятилетиями работавшие на поддержание стабильности и предсказуемости в международных отношениях». Он привет пример «целенаправленного словам США ДРСМД» и категорический отказ Вашингтона от не раз предлагавшегося Москвой совместного профессионального разбора накопившихся проблем.

По его словам, причину выхода из Договора РСМД американцы и не скрывал, ею стало «намерение развязать себе руки для ограниченного наращивания ракетного потенциала» в регионах, в которых предполагается форсированное продавливание интересов США.

«Выход США сначала из ПРО, потом из ДРСМД может привести к масштабной и непредсказуемой по своим последствиям гонке вооружений», - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что ее будет провоцировать стремление других государств думать о наличии собственного ракетно-ядерного потенциала для нацбезопасности.

Ранее в палату представителей американского Конгресса был внесен законопроект о запрете выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией (ДРСМД) после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из ДРСМД. Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ будет зеркально отвечать на решение Вашингтона выйти из ДРСМД и приостановил участие нашей страны в договоре.