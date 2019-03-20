Из приложения «Погода» на iPhone пропали крымские города
На устройствах с iOS в приложении невозможно просмотреть ни один город полуострова.
© Фото: Nikolay Gyngazov , Global Look Press
Apple убрала крымские города из программы «Погода» на своих гаджетах.
Ранее все населенные пункты полуострова назывались в приложении украинскими. После обновления с помощью «Погоды» стало невозможно проверить температуру ни в одном крымском населенном пункте.
В свою очередь, представители Apple не дали никаких комментариев касаемо изменений.
Можно предположить, что отсутствие городов в приложении является частью общей политики компании в отношении Крыма. Ранее компания Apple убрала из App Store единственное приложение для аренды жилья на полуострове «Суточно.ру».