Вышинский и Москалькова поговорили перед заседанием суда

Перед заседанием суда в Киеве уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова пообщалась с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Видео из зала суда публикует «Звезда».

Вышинский заверил российского омбудсмена, что у него все хорошо, и он держится.

«Все держатся. Мама в курсе, жена в курсе, где находятся? Ее все поддерживают, все наше журналистское сообщество, все за вас переживают и поддерживают близких», - ответила Москалькова Вышинскому.

Ранее уполномоченный по правам человека в России рассказала, что рассчитывает увидеть Вышинского в суде, чтобы оценить его моральное и физическое состояние и посмотреть, как соблюдаются его права.

Напомним, руководителя портала РИА Новости Украина Вышинского взяли под стражу в украинской столице 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний журналист обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину и заявил, что от украинского гражданства откажется.