Шнуров анонсировал прощальный тур «Ленинграда»

4Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур коллектива в этом году станет последним. Об этом он написал в Instagram.

«Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», - опубликовал он анонс в стихотворной форме.

Скандальный музыкант по прозвищу Шнур не исключил, что возможность новых концертов «когда-нибудь» все еще существует, однако турне такое состоится «нескоро».

Как сообщает группа, тур «Ленинграда» начнется в Калининграде 4 июня, после чего 14 июня состоится московский концерт. В числе городов, в которых россияне потанцуют под песни Шнурова – Самара, Казань, Екатеринбург, Волгоград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Петербург, в котором пройдет заключительное шоу 12 октября.